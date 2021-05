Vedum fryktar matmangel i neste krise, Solberg meiner vi kan ete fisk

innenriks

– Eg merkar at statsministeren tek ganske lett på problemstillinga. Litt på same måte som regjeringa gjorde på smittevernstrategien før koronaen braut ut, seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Han meiner beredskap handlar om å planleggje for det utenkjelege – og at det siste året har vist at nettopp det utenkjelege kan skje.

– Mat er det mest grunnleggjande av alt. Blir det uro rundt maten, så blir det uro rundt alle ting. Viss du ser på historia, så har vi hatt matvarekriser til alle tider. Det uventa kan skje. Det kan vere eit vulkanutbrot på Island. Det kan vere ei atomulykke i Ukraina, det kan vere andre ting som gjer at vi får ustabilitet i matvareforsyninga i verda, seier Vedum til NTB.

Nei takk

Senterpartiet har lenge kjempa for beredskapslager med korn, og Vedum hadde håpa statsministeren ville sjå saka i nytt lys etter erfaringane frå koronaen.

Men det gjer ho ikkje.

– I ei krise er ikkje durumkveite det viktigaste å få tak i. Vi har òg litt dårleg sukkerproduksjon i Noreg, så vi må kanskje klare oss utan sukkertøy og smågodt i ein periode i ei krise, men vi har utruleg mykje fisk, sa statsministeren då Vedum tok opp saka med henne i spørjetimen i Stortinget onsdag.

Solberg er samd i at Noreg burde hatt betre beredskap for smittevernutstyr då pandemien starta, men meiner at debatten ikkje er overførbar til kornlager.

Produserer mykje sjølv

Ein av grunnane er at den norske eigenproduksjonen av mat er ein del av beredskapen.

– Vi har ganske mykje matvareproduksjon. Vi er ein av dei største fiskematprodusentane i verda. Vi har tilgjengeleg protein i mangfald, som ligg i merdar. Vi har mykje anna i evna vår til å produsere.

Solberg viser til tal om at norsk matproduksjon berre dekkjer 50 prosent av kaloriforbruket i ein normaldiett. Men dette meiner ho vil endre seg i ei krise.

– I ein krisesituasjon kjem vi nok til å måtte ete ein litt annan mat enn det vi har i normalkosthaldet vårt akkurat no, mellom anna fordi vi ikkje kjem til å ha sukkerproduksjon i Noreg.

«Forsikringspremie»

Vedum har snakka med mjølprodusentar som meiner Noreg var svært nær ved å gå tom for mjøl då koronaen kom til Noreg, og han trur det same kan skje igjen med viktige matvarer viss det kjem ei ny krise.

– Problemet er at viss det først blir litt mangel på mat, så gjer du det som er rasjonelt. Alle hamstrar endå meir. Matknappleik går sånn: POFF!, fordi alle rasjonelle menneske vil handle meir og tenkjer at dei vil sikre familien, seier Vedum til NTB.

Regjeringa har tidlegare berekna at det vil koste rundt 50 millionar kroner i året å drive beredskapslager for korn, 200 millionar kroner i innkjøp av korn for tre månader og 230 millionar kroner til å byggje siloar.

Senterparti-leiaren meiner dette er ein grei sum å betale og samanliknar det med ei forsikring.

– Forhåpentleg er det heilt unødvendig. Sånn som det forhåpentleg er heilt unødvendig å ha brannforsikring på huset sitt. Men eg tenkjer det hadde vore lurt å betale ein sånn liten «forsikringspremie». Vi kan ikkje gjenta dei feila vi gjorde i fjor.

(©NPK)