Ti fartøy på Vestlandet fekk batteristøtte

innenriks

Det er prosjekt i kommunane Aure, Ulstein, Haugesund, Stavanger, Karmøy og Bømlo som no får støtte til batteri i fartøy.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) seier i ein uttale til NTB at god klimapolitikk er god næringspolitikk. Han trekkjer vidare fram Enova som eitt av dei viktigaste verktøya for å sørgje for at Noreg er i front i den grøne utviklinga.

– At Noreg satsar på batteriteknologi, landstraum og maritim grøn innovasjon er bra fordi det både er med på å utvikle norske arbeidsplassar og er med på å kutte utslepp, seier han.

