Slik blir Listhaugs Frp

På landsmøtet til partiet laurdag blir Listhaug krona til Frps nye dronning etter Siv Jensen, som har sete i 15 år.

Etter eitt år med famling i opposisjon har Listhaug planen klar. Medan Jensen var oppteken av å gjere Frp stovereint som maktparti, skal Frp-profilen no blir reindyrka, slår Listhaug, kledd i blått frå topp til tå, fast overfor NTB.

– Vi skal bli eit tydeleg alternativ igjen, seier ho.

– Slutt på sløsing

Det betyr mellom anna fokus på kjerneoppgåver som helse, skule, eldreomsorg og vegbygging – og sjølvsagt kutt i skattar og avgifter.

– Vi må setje tæring etter næring. Då må vi prioritere og kutte i det mange parti har som ei heilag ku, nemleg bistand, innvandring og integrering og symbolske klimatiltak, proklamerer ho.

– Noreg må slutte å sløse vekk milliardar av kroner. Det blir eit kjempeviktig bodskap i valet.

Samtidig vil ho kjempe med nebb og klør mot at inntektene frå olje- og gassverksemda blir strupt.

– Det er jo dei som sikrar velferda vår, seier Listhaug.

Ho peikar på utfordringane Noreg står overfor etter koronapandemien.

– Vi står overfor ei potensiell helsekrise, særleg når det gjeld unge og psykiske lidingar. Dette må prioriterast, seier ho og varslar allereie no at Solberg-regjeringa må leggje «ordentlege pengar» på bordet om dei vil ha Frps støtte til det reviderte nasjonalbudsjettet som blir lagt fram neste veke.

Utnytte sjansane

På stortingskontoret er skrivebordet dyngd ned av papir, medan eit norsk flagg står fint oppstilt i vindaugskarmen. Listhaug har lenge vore rekna som Jensens arvtakar, men fekk likevel eit lite sjokk då forgjengaren hennar overraskande kunngjorde avgangen sin i februar.

– Ingen trudde Siv ville trekke seg før valet. Eg tenkte «å herregud, no må eg snakke med Espen», seier Listhaug.

Ektemannen har lenge stått i førstelinja for heimen og dei tre barna til paret. Men Listhaug trong ikkje lang tenkjetid.

– Eg er oppteken av å gjere det beste ut av dei sjansane eg får, seier ho.

Tung kamp i vente

Framfor henne ventar det som kan bli ein tung valkamp. I snitt har Frp fått litt under 10 prosent på målingane sidan nyttår og ligg an til å gjere sitt dårlegaste stortingsval sidan 1993. Sidan valet i 2017 har Frp mista éin av tre veljarar.

– Eg kjem til å jobbe som ein galen for å få eit best mogleg resultat i september. Det blir ingen ferie i år, konstaterer Listhaug.

Ho håpar tidlegare vinnarsaker som innvandring skal verke tiltrekkjande på veljarane. I det nye programmet sitt skjerpar Frp asylpolitikken kraftig.

– Dette står vel ikkje særleg høgt på dagsordenen i dag?

– Vi kjem til å halde fram med å snakke om dette. Stemninga kan jo snu veldig raskt, meiner Listhaug.

Ho tørkar òg støv av Frps gamle krav om strengare straffer, denne gongen for gjengkriminelle.

– Kva parti trur du vil støtte dykk i dette?

– Vi er vande til at andre parti kjem etter. Vi skal i alle fall ta kampen. Gjengkriminelle driv jo terror mot lokalbefolkninga og gjer kvardagen utrygg, sånn skal vi ikkje ha det.

Spissar EU-motstanden

I tillegg skal motstanden mot EU flaggast tydelegare. Listhaug, som fekk si politiske oppvakning under EU-kampen i 1994, er ihuga EU-motstandar.

– Noreg har vorte for flink til å følgje EU i eitt og alt, slår ho fast, men påstår at ho ikkje bruker EU-saka for å tekkjast Senterpartiet, som har rappa mang ein Frp-veljar.

Frp vil nemleg gjerne vil gå i regjering med Sp og Høgre, noko som blankt blir avvist av dei andre to partia. Samtidig er Frp klinkande klar på at eit nytt regjeringssamarbeid med Venstre og KrF ikkje freistar.

Ørkenvandring

Dermed ser det ut til at ein fire år lang opposisjon mot eit raudgrønt fleirtal blir starten på Listhaugs partileiarkarriere. Under den førre raudgrøne regjeringa fekk Frp nesten ikkje gjennom ei einaste sak.

– Fryktar du ei ny ørkenvandring?

– Nei, Frp kjem til å fremje forslaga våre og samarbeide med andre for å få gjennom politikken vår.

– Kven vil du samarbeide med?

– Dei som vil samarbeide med oss, må gi oss tydelege sigrar, svarer Listhaug.

Fakta om Sylvi Listhaug

* Fødd 25. desember 1977

* Frå Ørskog i Møre og Romsdal

* Utdanna adjunkt med fordjuping i samfunnskunnskap, historie og spesialpedagogikk frå Høgskulen i Volda

* 1995: Medlem av FpU. Vart aktiv i 1998. Har sidan gått gradene i partiet.

* 2006-2011: Helsebyråd i Oslo

* 2012: Seniorrådgivar i PR-byrået First House

* 2013-2015: Landbruks- og matminister

* 2015-2018: Innvandrings- og integreringsminister

* Januar 2018: Justis- og beredskapsminister. Måtte gå av i mars same år etter eit Facebook-innlegg der ho skreiv at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

* 2019: Valt til første nestleiar i Frp

* Mai 2019: Eldre- og folkehelseminister

* Desember 2019: Olje- og energiminister

* Januar 2020: Gjekk over til Stortinget då Frp gjekk ut av regjering

