SV og Raudt: Pinleg at Noreg ikkje ville dele vaksineoppskrift med verda

No går det mot at det blir gitt unntak frå patentvernet, slik at fattige land sjølv kan produsere vaksinar. Det skjer etter at USA gjekk inn for ein slik plan.

Noreg leier Trips-rådet i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) og har vore eitt av landa som har stemt mot ønsket frå fattige land om at vaksineoppskrifta skulle delast fritt.

«Jeg vil advare mot å gjennomføre denne typen eksperimentell handelspolitikk når vi står i en verdensomspennende pandemi», sa utanriksminister Ine Eriksen Søreide i eit skriftleg svar til Raudt-leiar Bjørnar Moxnes 19. april.

Saman med SV har Raudt kjempa for eit slikt patentunntak i Stortinget. Regjeringa har òg framheva at eit slikt patentunntak kan skade utviklinga av vaksinar og andre legemiddel.

– Pinleg av regjeringa

– Det er fantastisk at USA snur og vil gå inn for at vaksineoppskriftene blir delte med fattige land, seier SV-leiar Audun Lysbakken, og legg til at det betyr at meir vaksine kan produserast av fattige land sjølv.

– Noreg har spelt ei pinleg rolle i denne saka. Regjeringa har stilt seg på sida til legemiddelselskapa, i staden for å støtte fattige land, seier Lysbakken.

Han legg til at også Framstegspartiet og Arbeidarpartiet har spelt ei rolle.

– Det må vere ein alvorleg tankevekkjar for regjeringa, Frp og Ap at dei to gonger har sagt nei til at Noreg skulle gå inn for å oppheve patent. Dei er no forbigått av Biden og USA når det gjeld å vise internasjonal solidaritet, seier Lysbakken.

Undring og glede i Raudt

I Raudt reagerer ein med undring og glede på Søreides snuoperasjon. Dei viser til eit sitat Søreide gav til NTB etter at USAs haldning vart kjend, der ho sa at det var bra at USA hadde endra haldning.

– Eg kunne ha påpeika at Søreides reaksjon på USAs endra politikk både er hyklersk og underdanig, men no må vi fokusere på å få til endringar i eit patentregime som tek liv kvar dag, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Det er bra at regjeringa no har snudd, og eg forventar at regjeringa no ikkje berre støttar USAs forslag om patentfritak på covid-vaksinar men også forslaget vårt som no er til behandling i Stortinget, om varige endringar i patentregimet for essensielle legemiddel og vaksinar, seier Moxnes.

Forslaget frå Raudt skal opp til behandling i Stortinget neste veke, og inneheld fleire tiltak som på kort og lang sikt skal gjere landa i verda meir sjølvforsynte med legemiddel.

Søreide: Veldig positivt

Sjølv om regjeringa altså har åtvara mot liknande forslag, sa Søreide onsdag at Noreg heile tida har arbeidd for eit kompromiss i WTO.

– Det er veldig positivt at USA no signaliserer at dei vil engasjere seg for å finne ei løysing som er mindre vidtrekkjande enn forslaget som opphavleg låg på bordet, og som det var stor usemje om. Dette kan bli eit avgrensa og målretta tiltak for å unngå at patent blir ein mogleg flaskehals, seier Søreide.

NTB har bede Utanriksdepartementet om ein kommentar på dei tidlegare åtvaringane mot forslaget, men førebels ikkje fått svar.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad seier til NTB at patentunntaket er ei god nyheit for heile verda, og noko som kan bidra til å slå ned pandemien.

– Viss vi ser nokre månader og år framover, vil moglegheita for auka vaksinasjon i landet i alle verda redusere risikoen for nye mutasjonar og smittebølgjer, og det er svært viktig for at vi skal kunne leve meir normalt òg i Noreg, seier Nakstad.

