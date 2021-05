Søreide om patentunntak: – Feil at Noreg har snudd

innenriks

Regjeringa får kritikk frå opposisjonen og hjelpeorganisasjonar for å ha vore imot patentunntak fram til USA snudde i spørsmålet onsdag kveld.

– Det er feil at Noreg har snudd i denne saka. Det opphavlege forslaget til patentunntak var vidtrekkjande. Vi var kritiske fordi det ikkje nødvendigvis ville føre til auka vaksineproduksjon, seier Søreide i ei fråsegn til NTB.

– Noreg har heile tida arbeidd for eit kompromiss i WTO som kan gi verda fleire vaksinar. Det er godt nytt at USA no vil engasjere seg i WTO for å bidra til dette. Forslaget deira kan bli eit meir presist og målretta tiltak for å unngå at patent er ein mogleg flaskehals, seier Søreide.

