Nakstad om patentunntak for vaksinar: – Svært god nyheit for verda

Etter at USA onsdag snudde, ser det no ut til at det blir gitt patentunntak for vaksinane. Noreg har vore blant landa som har stemt mot dette i Verdshandelsorganisasjonen (WTO) og regjeringa har åtvara mot det i skriftlege svar til Stortinget.

– Dersom dette fører til auka vaksineproduksjon og større global tilgang på vaksinar, vil det vere ei svært god nyheit for verda. Det vil òg hjelpe oss i Noreg og Europa, fordi pandemien raskare kan komme under kontroll, seier Nakstad til NTB.

– Viss vi ser nokre månader og år framover, vil moglegheita for auka vaksinasjon i alle land i verda redusere risikoen for nye mutasjonar og smittebølgjer, og det er svært viktig for at vi skal kunne leve meir normalt òg i Noreg, legg han til.

Nakstad meiner eit patentunntak vil auke moglegheita for at verda kan slå ned viruset så mykje at det ikkje lenger oppfører seg som eit pandemisk virus.

– Det vil ta nokre år, men vil gjere at menneske i stadig fleire land kan leve meir normalt slik ein gjorde før pandemien, seier Nakstad.

