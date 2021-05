innenriks

Seint onsdag kveld fekk kommunen beskjed om at ti personar som var på besøk i bygda sist helg, har testa positivt for koronaviruset, og dessutan at to har utvikla symptom, skriv Hallingdølen.

– Folk har nekta å ta telefonen når smittesporarane har ringt. Dei har loge og hissa seg opp, rett og slett vist ei svært utagerande haldning. Dette er godt vaksne folk som burde vite betre, seier ordførar Pål Rørby.

Kommunen vurderer å melde dei smitta som ikkje ville samarbeide, til politiet.

