Indisk variant av koronaviruset påvist hos familie i Ås

Ås Avis skreiv 29. april at ein person testa positivt på korona på Gardermoen etter å ha komme tilbake frå reise til India.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug stadfestar no overfor avisa at fleire personar i same familie har testa positivt.

Prøvene vart førre veke sende til Ahus for sekvensering for den indiske varianten av koronaviruset.

– Det er no klart at personane som har testa positivt i samband med turen til India, er smitta med den indiske, muterte varianten av koronaviruset. Vi har kontroll på situasjonen, opplyser Storhaug.

