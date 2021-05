Høgsterett forkastar anke om bruk av skjult filming som bevis i straffesak

innenriks

Borgarting lagmannsrett tillét i januar påtalemakta å bruke det skjulte videoopptaket som bevis i straffesaka mot kvinna som vart filma medan ho visstnok er i ferd med å ripe opp bilen til naboen. Advokaten hennar anka likevel til Høgsterett.

Bakgrunnen i saka er at ei kvinne i Fredrikstad fekk bilen sin ripa opp fleire gonger. Manglande vitne gjorde at meldinga vart lagt bort.

Kvinna og ein nabo sette derfor opp eit skjult mobilkamera i garasjen til bustadsameiget, men kameraovervakinga var ulovleg. Til slutt vart ei anna nabokvinne teke på fersken.

Spørsmålet var dermed om påtalemakta kunne bruke den ulovlege kameraovervakinga som bevis i straffesaka mot naboen. Ulovleg erverva bevis kan i utgangspunktet førast i norske straffesaker, men det må gjerast ei konkret vurdering.

No har altså Høgsterett avvist anken.

– Samla sett ser eg det slik at lagmannsretten har gjort ei tilstrekkeleg brei vurdering basert på relevante kriterium. Det er då ikkje grunnlag for å hevde at rettsavgjerda byggjer på ei feilaktig generell forståing av bevisavskjeringsnorma, skriv Høgsterett i avgjerda si.

