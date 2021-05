Frp-topp hardt ut mot Acer-vedtak

innenriks

Onsdag vart det kjent at Frp stiller seg bak eit forslag frå Senterpartiet og Raudt om å seie nei til vidare tilknyting til EUs energibyrå (Acer).

Partiet snur dermed 180 grader sidan dåverande oljeminister og noverande Frp-nestleiar Terje Søviknes la fram Acer-saka for Stortinget våren 2018. Søviknes karakteriserte den gongen kritikken og motstanden av Acer for «skremselspropaganda».

– Gåvepakke

Snuoperasjonen er særs uklok, seier Lien til Dagbladet.

– Acer er ein gåvepakke til norsk industri. Det sikrar aktørane våre at dei får spele med same reglar som alle aktørane i EU. Utan ei forsikring om at norske aktørar blir likt behandla, kan ein berre gløyme store satsingar på havvind i Noreg til dømes, seier han.

Også i FpU er reaksjonane sterke.

– Mykje tyder på at stortingsgruppa til Frp ikkje har forstått kva Acer faktisk går ut på. Acer gir høve til klimakutt og styrking av norsk økonomi, seier sentralstyremedlem i FpU Herman Fåne til Dagbladet.

Terje Søviknes ønskte torsdag ikkje å kommentere saka.

– Linjeskifte

Til NTB onsdag sa miljøpolitisk talsperson i Frp Gisle Meininger Saudland at Acer var eit kompromiss Frp hadde gått med på.

Det reagerer Stefan Heggelund i Høgre på.

– Eg kjenner meg på ingen måte igjen i at det var eit kompromiss. Tvert imot opplevde eg at olje- og energiministeren, som var frå Frp, var svært oppteken av at vi skulle få til dette. Og det opplevde eg frå resten av Frp òg.

– Opplever du dette som eit linjeskifte frå Frp i energipolitikken?

– Det er eit klart linjeskifte. Og eg synest det er rart. Det er bra å vere med i Acer, seier Heggelund.

