Fire av fem statlege verksemder seier pandemien gav auka digitalisering

Like mange svarer i årets undersøking frå Statistisk sentralbyrå (SSB) at dei har fekk auka IKT-utgifter i koronaåret 2020.

90 prosent av kommunane og dei statlege verksemdene seier at dei har hatt auka bruk av heimekontor i pandemien.

Undersøkinga viser at pandemien har vore ein pådrivar for digital omstilling. 80 prosent svarer at dei har auka digitaliseringstakten i verksemda eller kommunen. Alle fylkeskommunane seier det same.

Kommunane melder om dette uavhengig av storleik, medan dei største statlege verksemdene har digitalisert i større grad enn dei mindre.

