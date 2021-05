Derfor meiner Støre det først no er rett å dele vaksineoppskriftene

innenriks

Pinleg, meinte SV og Raudt, medan Marit Arnstad i Senterpartiet sa at regjeringa kom ut av patentstriden utan æra i behald. Dei tre partia har kjempa for at Stortinget skulle gå inn for eit patentunntak.

Onsdag gjekk USA inn for å oppheve patentvernet, noko Noreg har stemt imot i Verdshandelsorganisasjonen (WTO). Arbeidarpartiet og Frp har saman med regjeringa stemt imot slike forslag i Stortinget.

– Det er rett å støtte ei oppheving av patentvernet for koronavaksinar no. Det kan leggje grunnlaget for at vi får auka vaksineproduksjon og nye vaksinar mot muterte variantar, seier Støre til NTB.

– Eg meiner det ville ha vore feil å fråvike patentvernet i fjor haust, då det vart foreslått. Då stod ein midt i utviklinga av både forsking og utvikling av vaksinar, men no handlar det om å kunne leggje til rette for auka produksjon, seier partileiaren.

Støre seier dei forslaga som tidlegare har vore fremja i Stortinget, har vore meir omfattande enn det som no blir diskutert.

Ber regjeringa ta Stortingets signal

Ap-leiaren vil ikkje kritisere den rolla Noreg har spelt i Verdshandelsorganisasjonen (WTO), der Noreg har stemt imot forslag om patentunntak.

– Eg veit som WTO-ansvarleg i sju år at det ofte handlar om å byggje bru mellom ulike land. Det er ei rolle som eg føreset at regjeringa òg speler no, seier Støre.

– Viss målet er å få til auka vaksineproduksjon, så må det vere ved å få til eit godt samarbeid, ikkje ein konflikt som blokkerer for ny produksjon. No er det rett å fråvike patentunntaket, seier Ap-leiaren.

Støre meiner Stortinget ikkje treng å gjere vedtak i saka, men ber regjeringa ta signalet om at det er fleirtal på Stortinget for å leggje seg på ei slik linje.

– Noreg får ei viktig rolle, og signalet frå fleirtalet på Stortinget er at vi vil bidra til ei løysing der vi kan produsere fleire vaksinar, seier Støre.

– Samlande rolle

Dagbladet har meldt at representantar frå India og Sør-Afrika, som har fremja forslag om patentunntak i WTO, er sjokkerte over måten Noreg har handtert saka på.

Støre er ikkje samd i at Noregs omdømme er skadd som følgje av handteringa av patentspørsmålet.

– Det er eg ikkje samd i. Noreg har ein posisjon i WTO der vi kan bidra til å finne samlande løysingar, og når eit lite land kan få ei sånn rolle, må vi bruke ho, og det ansvaret må vi vere oss bevisst no, seier Støre.

