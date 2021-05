Bomselskap sende bilete av norske bilistar til Kina – Datatilsynet varslar millionbot

innenriks

– Vi varslar no Ferde om eit gebyr på 5 millionar kroner fordi dei har overført personopplysningar, bilete av norske bilistar til Kina, utan at dei har hatt eit lovleg grunnlag for å gjere det, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til NRK.

Thon seier det er relativt sjeldan at Datatilsynet varslar om bøter i denne storleiksordenen.

– Dette har gått føre seg over fleire år, og det er snakk om fleire millionar bilete, så sånn sett er dette ei sak som vi ser alvorleg på, seier han.

Gebyrvarselet kjem etter at NRK i 2019 omtalte korleis bilete av norske bompasseringar hamna i Kina. Den tidlegare Ferde-leiaren Jonny Bratseth organiserte den manuelle biletkontrollen ved hjelp av arbeidskraft i Kina.

Ifølgje NRK skal han ha fakturert 1,4 millionar kroner for jobben frå det private enkeltpersonføretaket sitt, samtidig som han var tilsett i bomselskapet.

Ferde skal uttale seg om saka før vedtaket blir endeleg, men Ferdes juridiske direktør Leiv Olav Sunde seier selskapet er samd i kritikken frå Datatilsynet. Han reagerer likevel på storleiken på bota og seier at det kan bli aktuelt å gå i dialog med tilsynet om ho.

