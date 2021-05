Utdeling av Michelin-stjerner blir flytta til hausten

innenriks

Utdelinga skjer i Stavanger i september.

Internasjonal direktør Gwendal Poullennec i selskapet seier den nordiske utgåva av guiden alltid har hatt ein spesiell plass.

– Frå Noreg til Danmark, frå Sverige til Finland utan å gløyme Island, har kokker frå dei nordiske landa spelt ei veldig spesiell rolle i den kulinariske konserten i verda, promotert det beste av dei ulike landa sine, og demonstrert ein veldig innovativ og engasjert visjon om gastronomi, seier Poullennec.

Han seier vidare at tida er prega av vanskar for restauratørane og at dei med utsetjinga vil gi dei som skal utføre vala meir tid.

Årets Michelin-guide vil berre bli tilgjengeleg digitalt, gjennom ein eigen app, som vil bli lansert i september.

(©NPK)