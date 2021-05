Statsforvaltaren i Agder ber kommunane revurdere strenge besøksordningar på sjukeheimar

innenriks

I ei melding på nettsidene sine skriv Statsforvaltaren i Agder at ein ringjerunde viser at ein del kommunar framleis praktiserer relativt strenge besøksreglar, men no til dels av omsyn til dei tilsette ved sjukeheimane.

– Det som går igjen, er at døra er låst, og at ein har faste besøkstider, og somme har bookingsystem der folk må bestille/avtale besøk på førehand, skriv Statsforvaltaren.

I eit brev til kommunane ber Statsforvaltaren om at kommunane vurderer risikoen på nytt.

– Grunngivinga for besøksrestriksjonane var risiko for alvorleg sjukdom og død blant bebuarane. No er desse i hovudsak fullvaksinerte, og det er då naturleg å gjere ei ny risikovurdering. Sjukeheimsbebuarar har rett til besøk etter sjukeheimsforskrifta, skriv Statsforvaltaren i Agder i eit brev.

For å følgje opp dei nasjonale føringane, oppmodar Statsforvaltaren kommunane til å gå gjennom besøksordningane og vurdere eventuelle lettar, slik at bebuarane i større grad kan få besøk.

