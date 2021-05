Slik opnar Oslo no

innenriks

– I dag vil vi byrje på trinn to i gjenopningsplanen som vi la fram førre veke, sa byrådsleiar Raymond Johansen på ein pressekonferanse onsdag.

Det betyr:

* Frå og med torsdag 6. mai kan kjøpesenter og butikkar opne igjen i Oslo med strenge smitteverntiltak.

* Frå og med måndag 10. mai går Oslos barnehagar og barneskular og ungdomsskular over til gult nivå.

Vidare innfasing av trinn to blir vurderte på nytt rundt 20. mai. Byrådet har vedteke at kinoar, teater, konsertstader og liknande vil bli ein del av trinn to i den vidare gjenopninga.

(©NPK)