Semje i lønnsoppgjeret i finansbransjen

Partane vart samde om eit generelt tillegg i satsane i lønnsregulativet på 1,7 prosent, minimum 7.700 kroner per år.

– Ulike synspunkt knytt til utrekning og profil gjorde oppgjeret krevjande. Finans Norge er derfor godt fornøgd med at dette vart løyst ved forhandlingsbordet, seier forhandlingsleiar og arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

– Det er framleis for stor lønnsforskjell mellom kvinner og menn i denne bransjen, og det ønskjer vi å gjere noko med. No forventar vi at dette blir følgt opp i dei lokale forhandlingane, seier LO-sekretær Are Tomasgard, forhandlingsleiar for LO-finans.

