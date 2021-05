Raja: Utgiftene til hurtigtestar på arrangement blir i hovudsak dekte

innenriks

– Heilt nøyaktige utrekningar er vi ikkje klare med, men det stemmer at det kjem ei stimuleringsordning der staten vil ta den vesentlege delen fordi vi er i eit smittevernregime som gjer at kostnadene er høge, seier Raja til NTB.

– Staten vil stille opp med sin del slik at det er mogleg å gjennomføre arrangementa, understrekar han.

Stimuleringsordninga skal leggjast fram neste veke, men Raja seier han er usikker på når ei ordning med hurtigtestar vil vere på plass.

– Eg håpar det kan komme på plass så raskt som mogleg, og så håpar eg at vaksinasjonen aukar, slik at det er mogleg å unngå for mange i testkøane.

