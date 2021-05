Publikum kan koronatestast ved inngangen til utandørsarrangement

innenriks

Regjeringa meiner at både koronasertifikat og testar ved inngangen kan vere aktuelt å bruke for større arrangement utandørs i sommar.

– Det er viktig å understreke at dette er ein førebels plan. For det første kan det oppstå problem i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må svarast på før vi tek sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringane frå dei første trinna før vi går til dei neste. Det er altså mykje som er usikkert, seier statsminister Erna Solberg (H).

Kulturminister Abid Raja (V) seier at regjeringa planlegg for ein gradvis auke av talet på personar som kan delta på utandørs arrangement.

– Vi vil opne mest for arrangement der dei bruker testing ved inngangar og der dei bruker koronasertifikat, seier han.

Regjeringa har skissert ein plan der dei gradvis opnar for fleire deltakarar.

I trinn fire av gjenopninga kan det opnast for inntil 10.000 deltakarar på utandørsarrangement med fast tilviste plassar der det blir brukt test eller koronasertifikat.