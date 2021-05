Politimelde tilfelle av vald mot politifolk nær tredobla sidan 2004

innenriks

Ifølgje tal som Politiforum har henta frå Politidirektoratet, har talet på politimeldingar av vald mot politiet auka kraftig dei siste åra. Talet er tredobla på 16 år.

Ei spørjeundersøking som fagbladet har gjort, viser òg at omtrent ein av fem valdshendingar ikkje blir melde.

Leiar Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund synest funna er skremmande.

– Særleg det som er funne om kor mange som har vore utsette for vald, er sterkt urovekkjande. Det er òg urovekkjande at dei ikkje blir følgde opp meir, og at ikkje alle sakene blir melde til politiet, seier han til Politiforum.

Fungerande seksjonssjef for HMS i Politidirektoratet (POD) Camilla Vedi meiner det kan vere fleire og samansette årsaker til at talet på politimelde saker har auka over tid.

– Vi gjer det vi kan for å styrkje folka våre slik at dei skal handtere hendingar dei kjem opp i på ein god måte. Viss dei blir utsette for noko, så skal vi som arbeidsgivar støtte dei på beste måte og følgje opp, seier Vedi.

(©NPK)