Politiet fann ti norske mellomaldermyntar for sal under kontroll

I ei pressemelding opplyser Oslo politidistrikt at det er oppretta ei undersøkingssak for å finne ut om dei ti norske mellomaldermyntane med ukjend eigarhistorikk er erverva på lovleg vis eller går inn under lause kulturminne, som går til staten etter kulturminnelova.

Myntane blir no oppbevarte ved Kulturhistorisk museum, slik at dei ikkje blir øydelagde medan politiet undersøkjer om dette er eit straffbart forhold.

Kulturhistorisk museum har uttrykt bekymring for mangel på innrapportering av myntfunn og omsetjing av myntar utan kjend eigarhistorikk.

Myntar som er frå 1650 eller eldre, kan som andre kulturminne ikkje omsetjast fritt.

