Oslo kommune lèt butikkar og kjøpesenter opne igjen

innenriks

Sidan 2. mars har alle butikkar i Oslo vore stengde, med unntak av mellom anna matbutikkar, apotek, kioskar og vinmonopol. Kjøpesenter har vore stengde endå lenger, sidan seint i januar.

– Vi byrjar på trinn to på gjenopningsplanen. Butikkar og kjøpesenter kan igjen halde ope i Oslo med veldig strenge smitteverntiltak. Det vil gjelde strenge reglar for talet på kundar og for avstand, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på pressekonferansen.

– Dette er eg veldig glad for. Dei har måtta halde stengt i to rundar i 2020. Mange har store utfordringar med å få det til å gå rundt, sa han.