NHO: – Hastar å leggje til rette for gode løysingar

innenriks

– NHO er klare til å bidra i dei praktiske, juridiske og etiske spørsmåla som må vurderast, og det hastar no å leggje til rette for gode løysingar, seier Almlid i ein kommentar til NTB.

Han er klar på kor viktig det er at norske bedrifter må få tilgang til dei same løysingane som konkurrentar i andre land.

– Det er viktig at Noreg følgjer tettare opp planane som blir lagde i EU, spesielt når det gjeld felles vaksinesertifikat og eit rammeverk for internasjonale reiser. Dersom EU opnar for fleire reisande, bør Noreg følgje etter, seier Almlid.

(©NPK)