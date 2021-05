Korpsa i Oslo får spele på 17. mai

innenriks

Det sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) då han onsdag kunngjorde kva smittevernreglar som skal gjelde for hovudstaden på nasjonaldagen. Sjølv om smittetala er på veg ned, fryktar byrådet at ei for rask gjenopning vil føre til ei ny nedstenging.

Derfor blir det inga stor gjenopning i samband med 17. mai.

– Vi veit at korpsa strekk seg langt og øver under vanskelege forhold for å førebu seg så bra dei kan. Det skal de ha stor takk for. Sjølv om oppladinga blir langt frå optimal, er vi mange som gler oss skikkeleg til å høyre dykk rundt i gatene våre på 17. mai, sa Johansen.

