Innreiserestriksjonane blir forlengde til 24. mai

– Sjølv om vi ser at smitten har nedovergåande kurve i Noreg, sørgjer den alvorlege smittesituasjonen i verda rundt oss for at vi inntil vidare må ha strenge innreiserestriksjonar. Vi forlengjer no til 24. mai. Innreiserestriksjonane gjeld inntil vidare og vil bli avvikla i tråd med regjeringsplanen for gjenopning, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Regjeringa følgjer utviklinga i verda tett og vil heile tida sørgje for å ha innreiserestriksjonar som er tilpassa situasjonen. Ingen ønskjer å ha strenge innreisetiltak lenger enn nødvendig, seier ho vidare.

