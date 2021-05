Fleire tusen lærarar manglar framleis kompetanse i basisfag

innenriks

Innan 2025 må alle lærarar som underviser i fag som mellom anna basisfaga norsk, matematikk og engelsk i grunnskulen, ha nok fagleg fordjuping for å undervise.

I år var det over 11.000 lærarar som søkte om å få byrje på vidareutdanning. 7.100 fekk til slutt tilbod om å starte til hausten. Det er skulane og eigarane, som hovudsakleg er kommunane og fylkeskommunane, som prioriterer kven som får byrje.

– Lærarar med god fagleg kompetanse er det viktigaste for elevlæringa. Eg er glad for at mange lærarar har søkt om å få vidare utdanning, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I år innvilga Utdanningsdirektoratet søknadene til alle dei 4.000 lærarane som underviser i basisfaga i grunnskulane og vidaregåande, og som hadde fått godkjent søknad frå skuleeigarane sine.

I tillegg vart det godkjent og innvilga vidareutdanning for lærarar i estetiske fag, digital kompetanse, spesialpedagogikk, lærarspesialistar, yrkesfaglærarar og barnehagelærarar.

Alle lærarar som underviser i basisfag, må frå 1. august 2025 ha minimum 30 studiepoeng i grunnskulen og 60 studiepoeng i vidaregåande skule. Sidan regjeringssatsinga Kompetanse for kvalitet starta i 2014, har 47.000 lærarar, inkludert dei som startar til hausten, fått tilbod om utdanning.

