Efta-domstolen: Nav-praksis i strid med EØS også før 2012

Domstolen meiner slike avgrensingar verken kunne påleggjast før eller etter 2012. Det har vore usemje om den norske feilpraksisen også gjeld før 2012.

Onsdag svarte Efta-domstolen på dei 16 spørsmåla som Høgsterett har stilt i samband med trygdeskandalen frå 2019, også kjent som Nav-saka. Høgsterett bad i fjor sommar om ei avklaring av korleis trygdedirektiva er å forstå.

Konklusjonen frå domstolen i Luxembourg inneber at feilen Noreg har gjort, strekk seg heilt tilbake til 1994.

– Det domstolen seier, er at tenestefridommen har vore til hinder for dei norske reglane heilt sidan starten. Dei seier det opplagt er ein restriksjon, både når det gjeld tidsavgrensing og førehandsgodkjenning, og at restriksjonen ikkje kan rettferdiggjerast, seier jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til Rett24.

Røe Isaksen: – Viktig steg

– Efta-domstolen ser ut til å konkludere med at den gamle trygdeordninga ikkje kan gjelde i denne saka, men at reglane om rørslefridom i EØS-avtalen gjer det, skriv arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i ein e-post til NTB.

Han seier uttalen er eit viktig steg for mange ramma, som ikkje kan få saka si teken opp igjen før Høgsterett har avklart rettstilstanden.

– Sjølv om vi no ventar på avklaringane i Høgsterett, vil departementet sjølvsagt studere uttalen frå Efta-domstolen grundig, både med tanke på spørsmålet om rettstilstanden før og etter 2012 og resten av spørsmåla Høgsterett har stilt, seier statsråden.

Drog til Italia – dømd til fengsel

Vurderinga av den norske praksisen vart gjord i lys av ei konkret sak, som har vorte behandla i Høgsterett, skriv Rett24. I den aktuelle saka vart ein mann i 60-åra dømd til 75 dagars fengsel for grovt aktlaust grovt bedrageri etter å ha vore i Italia medan han fekk arbeidsavklaringspengar. Saka er særleg interessant fordi forholdet mannen vart dømd for, gjeld ein periode som strekkjer seg på begge sider av det omstridde knekkpunktet i 2012.

– Dette er eit svært gledeleg resultat, der Efta-domstolen slår fast at Nav-skandalen strekkjer seg tilbake til 1994, slik vi påpeika. Eg reknar med at det no blir fleire dommar og vedtak som må takast opp igjen og behandlast på nytt, seier advokat John Christian Elden til NTB. Han representerer den dømde mannen.

Elden seier regjeringa har ein jobb å gjere.

– Ikkje minst gjeld dette alle dei som har gått glipp av støtte dei siste 25 åra fordi dei har trudd på den feilaktige lovteksten og dermed ikkje søkt om støtte ved utanlandsopphald, seier han.

Får konsekvensar

Arnesen-utvalet, Nav, Arbeids- og sosialdepartementet og påtalemakta legg alle til grunn at Noregs tolking av EØS-retten har vore feil frå det nye trygdedirektivet vart innført i 2012. Usemja har deretter altså stått om problemet gjekk heilt tilbake til EØS-avtalen først tredde i kraft i 1994.

Den rådgivande uttalen på onsdag frå Efta-domstolen vil få konsekvensar for den vidare utviklinga av sakene som er ein del av trygdeskandalen.

– Avhengig av kva Høgsterett seier, vil vi ta ei avgjerd om korleis vi skal følgje opp sakene frå før 2012, seier Røe Isaksen og legg til:

– Arbeidet for å rydde opp i sakene etter 2012 har gått føre seg for fullt.

