Børsen opp frå start

innenriks

Ein generell oppgang blant dei store selskapa på Oslo Børs onsdag drog hovudindeksen oppover. Equinor steig med 1,24 prosent, Norsk Hydro med 2,27 prosent og Yara med 1,72 prosent i morgontimane.

Kursen på Norwegian-aksjen svinga derimot veldig, med eit fall på mellom 30 og 50 prosent og ein kurs mellom 30 og 40 kroner. Tysdag kom nyheita om at det kriseramma flyselskapet skal hente inn 6 milliardar i ny kapital, og at det er sett ein emisjonskurs for nye investorar på 6,26 kroner per aksje.

Hydrogenselskapet NEL gjekk varsamt opp igjen med 1,74 prosent etter fallet på over 15 prosent etter resultatframlegginga tysdag. Selskapet var i formiddagstimane det klart mest omsette selskapet på Oslo Børs.

Oljeprisen var onsdag formiddag opp 0,39 prosent, og eit fat nordsjøolje vart omsett for 69,70 dollar.

I Europa var det òg oppgang. Den tyske DAX 30-indeksen i Frankfurt gjekk opp med 1,38 prosent, og i Paris steig CAC 40-indeksen med 0,94 prosent. I London steig FTSE 100-indeksen med 1,23 prosent.

(©NPK)