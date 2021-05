123 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Smittetala er framleis høgast i Bjerke bydel. Der ligg smittetrykket no på 449 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert ni nye smitta i bydelen siste døgn.

Grünerløkka bydel er no oppe på andreplass med eit smittetrykk på 380, medan Stovner bydel, som lenge hadde mest smitte i Oslo, no er nede på tredjeplass med 360 smitta per 100.000 dei siste to vekene.

Ullern bydel har dei lågaste smittetala med 72 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Her vart det berre registrert éin ny smitta person det siste døgnet.

Totalt er 34.113 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

