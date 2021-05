innenriks

Ein ny rapport frå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku) viser at den fysiske mobiliteten i prosjekta er hardast ramma, noko som igjen har gått utover det kulturelle og sosiale utbyttet for studentane, skrivKhrono.

– Det er særleg krevjande å få til eit godt kulturelt og sosialt utbytte gjennom digitalt samarbeid. Samtidig ser vi at to av tre prosjektleiarar meiner at berekrafta i prosjektet ikkje er svekt, seier Diku i ei pressemelding.

