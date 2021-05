Solid raudgrønt fleirtal på TV 2-måling i mai

innenriks

At både Venstre og Kristeleg Folkeparti er over sperregrensa har ikkje skjedd på Kantars partibarometer for TV 2 sidan oktober i fjor. Samtidig blir oppslutninga til MDG halvert, til rekordlåge 2,1 prosent.

Ap, Sp og SV har til saman 90 mandat, 99 med MDG og Raudt. Det er tilstrekkeleg med 85 for å få fleirtal. Regjeringspartia Høgre, KrF og Venstre har saman med Frp berre 70 mandat.

Om ein legg denne målinga til grunn kan ei mindretalsregjering med Ap og Sp få fleirtal i Stortinget med både SV på den eine sida, og Venstre og KrF på den andre.

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum gjer det klart at han ikkje drøymer om regjeringssamarbeid med SV:

– Vi i Senterpartiet ønskjer ein Senterparti-Ap-basert regjering.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre er klar på at han vil ha med SV.

– Ap, SV og Sp har teke ansvar før, og vi kan gjere det igjen, seier Ap-leiaren.

Oppslutninga til partia (endring frå april i parentes):

Høgre: 24,3 (+0,1), Ap: 21,1 (+0,5), Sp 18,4 (-0,3), Frp: 8,6 (-1,6), SV: 8,1 (-0,3), Raudt 4,6 (+0,2), MDG 2,1 (-2,2), KrF 4,5 (+0,4) og V 4,1 (+1,8).

Målinga er gjort av Kantar for TV 2 frå 26. til 30. april. 976 personar er intervjua og feilmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng. På denne målinga er det berre endringane for Venstre og MDG som blir rekna som statistisk signifikante.

