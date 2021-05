innenriks

– Vi registrerer den styrken og gjennomslaget leiinga i partiet har for tenester nær folk i heile landet og meiner at dette viser at dei tre bør leie Senterpartiet òg vidare, seier leiar i valkomiteen Hans-Petter Aasen om attvalet av leiar Vedum, 1. nestleiar Borten Moe og 2. nestleiar Tvinnereim i ei pressemelding.

Innstillinga frå valkomiteen skal behandlast på landsmøtet i Senterpartiet 4.–6. juni.

