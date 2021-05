Søket etter skadeskoten ulv i Rendalen avslutta

innenriks

Søket starta tidleg måndag morgon og vart avblåse i 19-tida måndag kveld, melder Østlendingen.

– Det vil ikkje bli gjort nye søk etter ulven tysdag. Vi veit at ulven vart treft. Det er funne blod etter han, men det er ingenting som tyder på at vitale organ er treft. Det er ikkje bra dette her, seier rådgivar Ståle Sørensen hos Statsforvaltaren i Innlandet.

Han har eit håp om at ulven skal bli funnen.

– Det er ein god del viltkamera i området, og det er normalt mykje folk ute i terrenget i området. Vi håpar at dyret blir funne på den måten, sjølv om det aktive søket etter ulven er avslutta, seier Sørensen.

