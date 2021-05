Russepresidenten i Stavanger: – Vi set heile feiringa på pause til 13. mai

innenriks

Måndag kveld vart det registrert seks smittetilfelle hos russen på Nord-Jæren etter festar i helga, og mange vart sette i karantene. Smitteoverlegane på Nord-Jæren beskreiv då situasjonen som uoversiktleg.

Alle som har delteke på russefeiringa må ta koronatest to gonger, med fem dagars mellomrom, og halde seg i heimekarantene til det ligg føre negativt svar på første test. Derfor blir russefeiringa i området sett på vent til 13. mai.

– Det som har skjedd, er utruleg kjipt, men vi må handtere situasjonen vi har komme i. No har vi snakka på tvers av russegrupper og i mitt eige styre og vorte samde om at både bussar og bilar og heile russefeiringa er sett på pause fram til 13. mai for at vi skal få ei oversikt og forsikre oss om at vi ikkje spreier meir smitte, seier Elin Aase, president i Stavangers hovudstyre, til Stavanger Aftenblad.

– Det er kjempeflott at russen tek pause på eige initiativ! Eg synest det er fantastisk. Dei viser at dei tek stort ansvar for å hindre meir smitte, seier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

Totalt er det tolv nye smittetilfelle på Nord-Jæren tysdag.

(©NPK)