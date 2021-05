Redd Barna håpar ikkje IS-dom hindrar kvinner frå å reise til Noreg

innenriks

Den 30 år gamle kvinna vart måndag dømd til tre og eit halvt års fengsel i Oslo tingrett. Ho har anka dommen.

Redd Barna trur dommen vil påverke kva dei gjenverande norske kvinnene kjem til å gjere.

– Vi håpar verkeleg ikkje at denne dommen står i vegen for at fleire mødrer og barn kan komme heim. Det vil i så fall vere heilt katastrofalt for barna. Vi bønnfell dei norske kvinnene som er igjen i Syria, om å søkje konsulærhjelp for å komme heim og bli rettsforfølgde her i Noreg, seier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, til NTB.

(©NPK)