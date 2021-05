Luftfarten reduserte klimagassutsleppa med 63 prosent i fjor

innenriks

– Pandemiåret i fjor gav lågare utslepp av klimagassar frå kvotepliktig sektor i Noreg og EU. For at Noreg skal nå klimamålet med 50 til 55 prosent utsleppskutt innan 2030 er det viktig at alle bedrifter jobbar for å kutte utsleppa når situasjonen etter kvart heldigvis vender tilbake til det normale, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Luftfarten var den bransjen som hadde den største nedgangen i utslepp av klimagassar. Nedgangen på heile 63 prosent frå 2019 til 2020 utgjer meir enn halvparten av dei totale reduksjonane av norske kvotepliktige utslepp.

– Regjeringa vil omstille Noreg til eit klimavennleg samfunn med nye, grøne arbeidsplassar. Då må utsleppa ned. I fjor vart klimagassutsleppa frå kvotepliktig sektor redusert med 7 prosent. Luftfarten hadde som forventa store reduksjonar, noko som hovudsakleg kjem av koronapandemien. Men også innanfor petroleumsverksemda og størstedelen av industrien gjekk utsleppa ned, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– No er det viktig å få opp aktiviteten og omstillinga, samtidig som vi får utsleppa ytterlegare ned. Klimaplanen som regjeringa har lagt fram, er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Utsleppa går ned under denne regjeringa og er på sitt lågaste nivå sidan 90-talet. Vi skal kutte utsleppa, ikkje utviklinga, seier han vidare.

Kvotepliktig sektor dekkjer om lag halvparten av dei totale klimautsleppa i Noreg.

Som følgje av den sterkt reduserte reiseaktiviteten reduserte Norwegian utsleppa med 71 prosent i fjor.

Forutan nedgangen i talet på reisande med fly, kom av mykje av reduksjonen av klimagassar i EU i fjor av at kraftsektoren held fram med å kutte bruk av kol til fordel for gass og fornybar energi.

(©NPK)