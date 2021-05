innenriks

Parlamentarisk leiar i Høgre Trond Helleland stadfestar overfor NTB at regjeringspartia vil stemme for Frps forslag i Stortinget om å granske vaksinasjonen. Føresetnaden er at koronakommisjonen frå oppdraget.

Nestleiar i Frp Sylvi Listhaug seier partiet ikkje har noko problem med dette vilkåret.

– For oss speler det ikkje noka stor rolle kven som gjer jobben, seier Listhaug til NTB.

