Frp svarer fortvila bønder med kald skulder: – No er det andres tur

Tysdag vart det klart at bøndene får tilbod om ei ramme på 962 millionar kroner i jordbruksforhandlingane, medan dei eigentleg hadde kravd 2,1 milliardar kroner.

Bøndene fortvilar, men Framstegspartiet meiner tilbodet frå staten er meir enn raust nok.

– Frontfaga får 2,7 prosents vekst. Landbruket skal ikkje få meir. Tilbodet frå staten gir ein vekst på 4,5 prosent. Etter fleire år med god inntektsutvikling i landbruket, meiner vi det no er andres tur, seier landbrukspolitisk talsmann Sivert Bjørnstad i Frp til NTB.

Dermed vil neppe Frp høgne regjeringstilbodet med eitt øre når saka går vidare til Stortinget.

Bjørnstad viser elles til at Frp har bede NHO og LO om å prioritere lærarar og helsepersonell i lønnsoppgjeret i år.

– Hån

Geir Pollestad i Senterpartiet meiner tilbodet er ein hån mot bondeopprøret som er i gang, der rundt 25.000 personar har signert på eit opprop om at den økonomiske situasjonen til bøndene må løftast.

–Tilbodet vil ikkje redusere det store inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, seier Pollestad.

Han meiner regjeringa ser heilt bort frå føringane som Stortinget har gitt.

– Stortinget har gitt klare føringar for kva jordbrukspolitikk vi vil ha, mellom anna ved å tette inntektsgapet, seier han.

Torgeir Knag Fylkesnes i SV reagerer òg på at regjeringa etter hans meining bryt med stortingsvedtaket om å minke lønnsgapet mellom bønder og samanliknbare grupper.

– Det er ganske utruleg, i ei tid der nettopp evna til å forsyne eiga befolkning med mat frå norske arealressursar blir kritisk viktig, seier han.

Skuffa

Bondeorganisasjonane har gitt uttrykk for stor skuffelse over tilbodet og meiner det trengst eit skikkeleg løft for å få inntektene opp på eit anstendig nivå.

– Tilbodet gir ikkje noka tetting av inntektsgapet opp til andre grupper. Vi blir haldne like langt etter. Regjeringa bør tenkje seg om ein gong til og spørje korleis ein ønskjer å byggje norsk landbruk framover, seier leiar Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag til NTB.

Leiaren i Norges Bondelag, Las Petter Bartnes, meiner at det nyttar lite med 4,5 prosent inntektsvekst når utgangspunktet er lagt altfor lågt.

– Vi høyrer at staten seier at dette er 18.700 kroner meir i inntekt per årsverk. Det er det same som vi har berekna at trengt for å ha lik inntektsutvikling som andre grupper. Vi treng meir. Vi har kravd 30.000 kroner for å redusere inntektsavstanden, seier han.

– Stor avstand

Han meiner tilbodet frå regjeringa ikkje tek inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen i landbruket.

– Tilbodet vitnar om stor avstand til korleis bøndene har det, og kva som skal til for å drive matproduksjon framover. Det verkar ikkje som om regjeringa forstår den store uroa i næringa, seier Bartnes.

Bondelaget og Småbrukarlaget skal no setje seg ned og sjå på tilbodet dei har fått, og vurdere om dei skal gå i forhandlingar med staten.

Alternativet er brot, og at tilbodet går rett til Stortinget i si noverande form.

– Må sjåast over fleire år

Forhandlingsleiaren i staten Viil Søyland meiner at tilbodet frå staten gir auka inntektsmoglegheiter for norsk jordbruk.

– Inntektsutviklinga i sektoren frå 2014–2021 har vore god, men det har òg vore store variasjonar frå år til år, særleg på grunn av først tørke og deretter pandemi. Inntektene i jordbruket må derfor sjåast over fleire år, seier Søyland.

Ho peikar overfor NTB på at jordbruket har klart seg betre enn veldig mange andre sektorar under koronaen.

– Når vi skal leggje fram eit tilbod frå staten, må vi sjå jordbruket opp mot andre samfunnsområde. Sett i lys av dette meiner vi det er eit godt tilbod, seier ho.

Søyland vil ikkje kommentere om staten har mykje meir å leggje på bordet i eventuelle forhandlingar, men gjer det heilt tydeleg at bøndene ikkje vil få kravet om 2,1 milliardar kroner innfridd.

– Det er openbert, seier ho.

