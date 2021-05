innenriks

Ein bonde i 50-åra var mistenkt for å ha smugla tonnevis av korn frå Sverige. Han tapte først i to ulike rettssaker, men no er han frifunnen og får tilbake om lag to millionar kroner i gitt straffetoll, melder Nationen.

– Dette er sjølvsagt ein stor lette for klienten min som har hatt årelang pågang frå styresmaktene, seier advokaten til bonden, Halvard Helle, til Nationen, og held fram:

– Staten vil no betale tilbake det han har vorte kravd for.

