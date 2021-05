Få eldre somaliarar vaksinerte i Oslo

innenriks

Blant norskfødde over 75 år er vaksinasjonsgrada 95 prosent, skriv Aftenposten.

Innvandrarbefolkninga har vorte særleg hardt ramma av pandemien og eldre innvandrarar i Oslo er blant dei som i størst grad treng å bli vaksinerte. Men dei hardast ramma gruppene har òg lågast vaksinasjonsgrad, viser tal Folkehelseinstituttet har gitt til Oslo kommune, som Aftenposten har fått innsyn i.

Personar i det somaliske miljøet som Aftenposten har snakka med, trur det kan vere fleire forklaringar på den låge vaksinasjonsgrada. Nokre somaliarar som er registrerte i Noreg, bur kanskje ikkje i landet lenger. I tillegg blir uroa omkring AstraZeneca-vaksinen trekt fram.

Oslo kommune veit ikkje kvifor det er så låg vaksinasjonsgrad i enkelte befolkningsgrupper. Dei veit at nokon takkar nei, men òg at vaksinekontoret ikkje får tak i alle.

– Vi er bekymra for at folk i utsette grupper ikkje vaksinerer seg. På sikt aukar det faren for utbrot, seier integreringsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Det bur nesten 17.000 personar med somalisk opphav i Oslo. Dei er den tredje største innvandrargruppa, etter folk med bakgrunn frå Polen og Pakistan.

(©NPK)