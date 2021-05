Erna Solberg gratulerte Bent Høie med dikt

innenriks

Med eit hjarteleg bilete av seg sjølv som tilsynelatande kilar ein glad Bent Høie i før-koronatider, la statsminister Erna Solberg ut ein gratulasjon på Facebook til helseministeren på 50-årsdagen hans tysdag.

– Tusen takk for at du står fjellstøtt i krisa, skriv Solberg, og held fram: -Tusen takk for talar i korte setningar. Av og til. Veldig. Korte. Setningar.

Som alle andre må òg Høie nøye seg med ein koronatilpassa feiring av den store dagen. Til trøyst skriv statsministeren at «neste sommer» også finst når han er 50, og legg til eit «heldigvis».

– Når du er 50 drøymer du om å få tilbake dei tinga du ikkje visste du sette pris på. Du drøymer om kvardagar utan pressekonferansar om reglar og råd.

– Når krisa er over kan vi alle leve heile livet. Gratulerer med 50-årsdagen din, Bent Høie, avsluttar ho.

Allereie i morgontimane tysdag hadde over 11.000 følgjarar av statsministeren gitt si tilslutning til gratulasjonen, og Bent Høie sjølv takka for hyllesten.

– Fantastisk! Tusen takk, Erna, skreiv han.

