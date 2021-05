166 nye koronasmitta personar i Oslo

innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 122 smitta per dag, men lågare tal i helgane dreg snittet ned.

Smittetala er no høgast i Bjerke bydel. Der ligg smittetrykket på 440 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert tolv nye smitta i bydelen siste døgn.

Etter Bjerke følgjer bydelane Stovner med eit smittetrykk på 384 og Grünerløkka med 368.

Smittetalane er lågast i Ullern og Nordre Aker med eit smittetrykk på høvesvis 78 og 86 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. I Ullern vart det berre egistrert tre nye det siste døgnet.

Totalt er 33.947 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

(©NPK)