Petroleumstilsynet granskar alvorleg oljeutslepp på Gullfaks-feltet

innenriks

Utsleppet skal ha skjedd i samband med oppstart av produksjonen frå Tordisfeltet, som blir behandla på Gullfaks C, skriv Petroleumstilsynet i ei pressemelding.

Etter produksjonsoppstarten vart det observert olje på sjøen. Equinor, som er operatør for Gullfaks, har estimert utsleppet til 17,5 kubikkmeter olje.

Petroleumstilsynet skriv i pressemeldinga at dei vurderer hendinga ved Gullfaks C som alvorleg, og at dei har sett i verk gransking. Målet er mellom anna å finne årsakene til hendinga.

