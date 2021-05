Oppkjøp av Stordalen-forlag kan gå i vasken

innenriks

Bonnier Books ønskjer å kjøpe ein eigardel på 70 prosent av Strawberry. Frå før eig Bonnier 50 prosent av Cappelen Damm.

Konkurransetilsynet meiner oppkjøpet kan svekkje konkurransen mellom forlaga i marknaden både for sal av fysiske bøker og sal av bøker til strøymetenester.

– Oppkjøpet vil føre til at Cappelen Damms allereie sterke stilling blir ytterlegare forsterka. Strawberry Publishing er eit forlag med betydeleg konkurransekraft i marknaden, og dei har utfordra dei etablerte forlaga. Det er Konkurransetilsynets førebelse oppfatning at oppkjøpet reduserer konkurransen i marknaden til skade for forbrukarane, seier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

