Obos-prisane fall 0,9 prosent siste månad

Prisutviklinga er ein del svakare enn ho vanlegvis er i april månad, ifølgje sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos, som seier det er vanskeleg å tolke utviklinga.

April er den andre månaden på rad med prisfall etter elleve månader med anten stigande eller uendra Obos-prisar i hovudstaden. På landsbasis fall Obos-prisane med 0,4 prosent i april.

Kvadratmeterprisen på Oslo-leilegheiter var i april på 75.270 kroner, medan han var 64.700 kroner på landsbasis.

Prisane vil truleg auke noko framover, men ikkje like mykje så dei gjorde i fjor, anslår Monsvold. Årsaka er at renteeffekten er i ferd med å spakne, og dessutan ein venta forsiktig renteoppgang seinare i 2021.

– Det ligg an til at den vaksne befolkninga har fått den første dosen med koronavaksine til sommaren. Det er i tråd med kva Noregs Bank har lagt til grunn for prognosen sin om renteheving i andre halvår. Truleg kjem det første rentehoppet i desember, men september kan ikkje sjåast bort frå, seier Monsvold.

