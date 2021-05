Ny sparkesykkel-lov er klar

innenriks

– Det må bli ein orden på dette, seier SVs Karin Andersen tydeleg til NTB.

På vegner av eit fleirtal på Stortinget med SV, Høgre, Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF, fremjar ho måndag eit nytt lovforslag som skal gi kommunane rett til å bestemme meir over elsparkesykkelutleiga.

– Det er mange som liker desse sparkesyklane, og sånn sett har det vore ein stor suksess. Men det har òg vore problem vi ikkje kan leve med lenger. Mellom anna høg fart der folk går, seier Andersen.

Ho er spesielt oppteken av dei mange sparkesyklane som ligg slengt på fortaua i dei store byane.

– Det skaper store problem for blinde og svaksynte, og det er mange med barnevogn og rullestol som ikkje kjem seg forbi, seier stortingsrepresentanten.

– Har rydda mykje sparkesykkel

Lova som no blir vedteken, gir kommunane rett til å lage soner på offentleg grunn der sparkesyklane må utplasserast og parkerast. Forhåpentleg kan det gi litt meir orden i sakene.

– Eg er mykje ute og spring og går i Oslo, og har rydda mykje elsparkesykkel. Eg klarer både å hoppe og gå over dei, men det skal vere framkommeleg for alle, slår Andersen fast.

Kommunane får òg moglegheit til å lage fartsavgrensingar i enkelte område.

Den nye lova kjem på toppen av nye trafikkreglar for sparkesyklar som regjeringa kom med i slutten av april, som mellom anna regulerer fart, parkering og talet på personar på sparkesykkelen.

Håpar lova er klar i juni

I tillegg til dette har regjeringa jobba saman med Stortinget om den nye sparkesykkellova. Den vil gi kommunane moglegheit til å ta gebyr frå utleigarane for å dekkje kostnader til opprydding og administrasjon.

Dessutan får dei moglegheit til å lage ei løyveordning for utleige på offentleg grunn, slik at dei sjølv kan stille krav og velje kva aktørar dei skal gi løyve.

Fleire kommunar har bede om dette i lang tid, og Andersen vedgår at den nye lova kjem vel seint til sommarsesongen i år. Men ho håpar den vidare behandlinga skal gå raskt.

– Eg håpar vi kan få den ferdig behandla i Stortinget i juni, og i lovforslaget står det at lova skal tre i kraft straks, seier Andersen, som påpeikar at kommunane allereie no kan byrje arbeidet med lokale forskrifter knytt til lova.

