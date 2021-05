Ny avgjerd om Oslo-tiltak denne veka

innenriks

– Det er ikkje til å leggje skjul på at det er eit vanvettig press frå alle sektorane om å opne, seier Johansen til Avisa Oslo.

Denne veka vil byrådet avgjere kva tiltak som skal gjelde i Oslo i tida framover. Det er likevel førebels uklart kva dag avgjerda blir kjend.

Førre veke la Oslo fram gjenopningsplanen sin. Der kjem det fram at restaurantane i byen, kafear og ølkraner kan gjenopnast i trinn to av planen. Byrådet vil gjere vurderingar om å setje i verk trinn to denne veka, sa Johansen då han la fram planen.

Han seier no at det ligg an til «nokre spennande veker». Måndag kveld skal byrådet møtast for å diskutere situasjonen.

– Vi har sett på trinna. Det er ikkje sikkert at alt i eitt trinn opnar same dag, seier Johansen.

Ølkranene har vore stengde i eit halvt år i hovudstaden. Butikkar og restaurantar har vore stengde i fleire månader, medan kulturlivet ligg brakk.

Samtidig går smittetala i Oslo stadig nedover. Måndag var det registrert berre 66 nye smittetilfelle, noko som er 45 færre enn snittet den siste veka.

(©NPK)