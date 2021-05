Norsk næringsliv vil følgje EU og sleppe vaksinerte inn i landet

innenriks

Kravet for dei som kjem på ikkje-nødvendige reiser, skal vere at dei er fullvaksinerte med ein EU-godkjend vaksine minst fjorten dagar før innreise. Dette kan seinare utvidast til å følgje ei liste over vaksinar som Verdshelseorganisasjonen har godkjent for nødbruk.

Dersom eit land droppar krav om negativ test ved innreise for fullvaksinerte, bør det òg gjelde dei som kjem frå tredjeland, meiner kommisjonen. Reglane for innreise blir fastsette i kvart enkelt medlemsland.

– Må få same tilgang

Dersom EU opnar for fleire reisande, meiner norsk næringsliv at Noreg bør følgje etter.

– Norske bedrifter må få tilgang til internasjonale reiser i same omfang som konkurrentar i andre land. Det er særleg viktig at Noreg sluttar seg til dei rammene for internasjonal reising som blir lagde i EU, seier Nina Melsom, som er arbeidslivsdirektør i NHO, til NTB.

Ho legg til at organisasjonen meiner vaksine ikkje skal vere ein føresetnad for fri bevegelse, men at alle borgarar skal få dei same moglegheitene når samfunnet opnar opp igjen.

Også Virke Reiseliv er oppteken av like vilkår for norske bedrifter.

– Vi forventar at styresmaktene følgjer tilrådingane frå kommisjonen. Dette handlar om å få på plass ei trygg gjenopning av reiseverksemd på tvers av grensene. Om Noreg ikkje heng saman med EU, vil vi bli valde bort til fordel for andre land til sommaren. Det kan ta knekken på ei hardt prøvd reiselivsnæring og dei mange arbeidsplassane som står i fare for å ryke, seier leiar Astrid Bergmål til NTB.

Vil opne for fleire land

I tillegg foreslår EU-kommisjonen å sleppe inn alle som kjem frå land der den epidemiologiske situasjonen er god, skriv dei i ei pressemelding måndag. Dei vil òg auke grensa for kor mange nye smittetilfelle som er akseptabelt i eit land før døra blir stengd for innreise til EU.

I dag er denne terskelen 25 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste fjorten dagane. Kommisjonen vil heve dette til 100 smittetilfelle, som framleis er langt under gjennomsnittet i EU. Det er for tida 420 nye smitta per 100.000 innbyggjarar.

Forslaga om lette kjem i lys av vaksineutrullinga i EU og utviklinga i den globale smittesituasjonen.

Virke Reiseliv har allereie bede norske styresmakter om å heve grensa til 50 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, og at vurderinga skjer på regionnivå, ikkje per land.

– Eg vil påpeike at dette ikkje handlar om å opne for alle, men om å opne for fullvaksinerte og dei som kjem frå område med lite smitte – om å leggje til rette for ei trygg gjenopning av reiseverksemd på tvers av grensene, seier Astrid Bergmål.

Nødbrems

Samtidig seier EU-kommisjonen at dersom smitten i eit land utanfor EU plutseleg utviklar seg fort i feil retning eller det oppstår nye virusvariantar som gir grunn til bekymring, kan medlemslanda stanse alle innreiser for personar som ikkje er EU-borgarar, frå desse landa.

Sjølv når det blir trekt i «nødbremsen» på den måten, listar kommisjonen opp ei rekkje moglege unntak, som innreise for helsepersonell, transportarbeidarar og sjøfolk, og dessutan transittreiser, reiser av viktige familieomsyn og innreise for personar som søkjer asyl eller opphald på humanitært grunnlag.

Dersom eit land innfører hasterestriksjonar, foreslår kommisjonen at tiltaka blir tekne opp til vurdering minst kvar fjortande dag.

(©NPK)