Koronaillustrasjon i VG kåra til Årets avisteikning

Blooms teikning «World War C» viser koronaviruset som ein jordklode, der det såkalla spikeproteinet i viruset er erstatta med atombomber.

«Tegningen er lekker og urovekkende på samme tid. Den spiller på vår reelle frykt for undergangen, og allerede i mars 2020 (da den ble tegnet) satte årets vinner standarden for hvordan dette skal gjøres», skriv juryen i grunngivinga si.

47 år gamle Bloom er frilansar og fast teiknar for VG Helg. Han vann òg same pris i 2017 for teikninga si av dåverande USA-president Donald Trump, der Trump blir vist som eit spedbarn i ferd med å velte ein globus.

Prisen for Årets avisteikning blir delt ut av Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Årets jury har bestått av Sarah Sørheim (NTB, juryleiar), Hege Ulstein (Dagsavisen), Stig Jakobsen (isteinkjer/iTromsø), og Bianca Boege (Avistegnernes hus).

