John Fredriksen med når Norwegian hentar milliardar

I april vart det kjent at Norwegian auka den øvre ramma si for kapitalinnhenting til 6 milliardar kroner for å redusere gjelda til det kriseramma selskapet ytterlegare.

Selskapet har gjennom våren vore gjennom ein omfattande rekonstruksjon og konkursvernprosess.

Måndag skriv Dagens Næringsliv at selskapet til milliardær John Fredriksen, Geveran Trading, er ein av seks såkalla hjørnesteinsinvestorar, som til saman har forplikta seg til å kjøpe aksjar for 2,9 milliardar kroner i kapitalinnhentinga.

Resten av dei fem er investeringsselskapet til Sundt-familien, Sundt as, Ludvig Lorentzen og tilknytte, DNB Asset Management, Folketrygdfondet og Nordea Investment Management.

– For at planen skulle bli godkjend, var det viktig at vi hadde hjørnesteinsinvestorar som signaliserte solid interesse for forretningsplanen vår, seier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian.

